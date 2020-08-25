В Совфеде оценили ситуацию с началом учебного года

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что школы могут быть переведены на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и только на временной основе.

Об этом она заявила в эфире НСН.

«Все школы очень хотят, чтобы 1 сентября все дети сели за парту. Детям в очной форме тоже легче усваивать материал. Конечно, если начнётся вторая волна коронавирусной инфекции, то в целях безопасности перевод на дистанционное обучение временно возможен… Но сразу отмечу, что все образовательные учреждения настроены именно на очную форму обучения», — отметила сенатор.

Ранее, как сообщало URA.RU, в Пермском крае рассказали о подготовке к 1 сентября.