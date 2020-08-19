В Пермском крае рассказали о подготовке к 1 сентября
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В этом году у нас будут обучаться 163 тыс. дошкольников и 325,5 тыс. учащихся, что примерно на 6 тыс. больше, чем в предыдущий год», — отметила Кассина.
Школам также разрешили провести уличные линейки для первых и выпускных классов.
Во время пандемии в школах будут еженедельно проводить генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.