В Пермском крае рассказали о подготовке к 1 сентября

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала о подготовке к 1 сентября. По её словам, школы и детсады начнут работу с 1 сентября в обычном режиме.

Об этом сообщает URA.RU.

«В этом году у нас будут обучаться 163 тыс. дошкольников и 325,5 тыс. учащихся, что примерно на 6 тыс. больше, чем в предыдущий год», — отметила Кассина.

Школам также разрешили провести уличные линейки для первых и выпускных классов.

Во время пандемии в школах будут еженедельно проводить генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.