Пашаев рассказал о поступающих в его адрес угрозах
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Да, это действительно так, я обратился в СКР и Генпрокуратуру с обращением. Из-за работы над этим делом в мой адрес поступают угрозы, на меня оказывается колоссальное давление», — сказал адвокат РИА Новости.
По его словам, «некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы» с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.
«Это делается, чтобы я отказался от дела», — сказал Пашаев.
21 августа стало известно, что Ефремов отказался от услуг Пашаева, который представлял его интересы в суде.
24 августа Пашаев заявил, что актёр вновь заключил с ним соглашение.
Также сообщалось, что в ходе заседания Ефремов отметил, что он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.