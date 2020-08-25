Пашаев рассказал о поступающих в его адрес угрозах

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Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что в его адрес «поступают угрозы».
Пашаев рассказал о поступающих в его адрес угрозах
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Да, это действительно так, я обратился в СКР и Генпрокуратуру с обращением. Из-за работы над этим делом в мой адрес поступают угрозы, на меня оказывается колоссальное давление», — сказал адвокат РИА Новости.

По его словам, «некие лица планируют обратиться в правоохранительные органы» с заявлениями о привлечении его к уголовной ответственности.

«Это делается, чтобы я отказался от дела», — сказал Пашаев.

21 августа стало известно, что Ефремов отказался от услуг Пашаева, который представлял его интересы в суде.

24 августа Пашаев заявил, что актёр вновь заключил с ним соглашение.

Также сообщалось, что в ходе заседания Ефремов отметил, что он «на 90% уверен», что сидел на пассажирском сиденье своего автомобиля в момент смертельного ДТП в центре Москвы.

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