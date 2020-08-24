Зоозащитница прокомментировала законопроект о маркировке домашних животных

Зоозащитница Динара Агеева прокомментировала новый законопроект о маркировке домашних питомцев.

В интервью Nation News Динара Агеева заявила, что татуировки и кольца — не самый эффективный способ защитить животное.

Если новый законопроект будет принят, хозяев обяжут маркировать либо чипировать своих питомцев. Предлагается использовать кольца, татуировки, тавро или ошейники.

Однако эксперт настаивает, что чипирование гораздо эффективнее и современнее любого способа поверхностной маркировки.

«Себестоимость чипа на самом деле невысокая. Думают, что чипирование дорогое, потому что некоторые ветеринарные клиники завышают цены на эту процедуру. Однако себестоимость не такая высокая. Не помню точные цифры, но там не больше 100 рублей, кажется. Дальше всё это вносится в единую базу. И животные будут возвращаться, если потерялись, а если их выкинули, то опекун будет привлечён к ответственности», — убеждена Агеева.

Как сообщали ранее «Известия», владельцев домашних животных с 2021 года могут обязать маркировать их и ставить на учёт за свой счёт.