В Москву поступит небольшая партия вакцины от коронавируса

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Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшее время небольшой партией поступит в Москву. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
В Москву поступит небольшая партия вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву», — цитирует РИА Новости Ракову.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице остаётся проблема коронавируса, но ситуацию можно назвать хорошей с точки зрения стабильности.

Он отметил, что «проблема остаётся» по крайней мере до массовой вакцинации.

По его словам, до неё ещё далеко, поскольку вакцина будет проходить пострегистрационные исследования, в гражданский оборот будут запускаться сначала небольшие партии.

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