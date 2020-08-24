В Москву поступит небольшая партия вакцины от коронавируса
- Reuters
«Вакцина от коронавируса на сегодняшний день официально зарегистрирована, в ближайшее время в небольших партиях по распределению Минздрава она поступит в оборот. Какая-то часть поступит и в Москву», — цитирует РИА Новости Ракову.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице остаётся проблема коронавируса, но ситуацию можно назвать хорошей с точки зрения стабильности.
Он отметил, что «проблема остаётся» по крайней мере до массовой вакцинации.
По его словам, до неё ещё далеко, поскольку вакцина будет проходить пострегистрационные исследования, в гражданский оборот будут запускаться сначала небольшие партии.