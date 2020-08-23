Собянин напомнил, что проблема коронавируса в Москве остаётся

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В Москве остаётся проблема коронавируса, однако ситуацию можно назвать хорошей с точки зрения её стабильности, заявил московский мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Собянин напомнил, что проблема коронавируса в Москве остаётся
  • АГН «Москва»
  • © Вячеслав Евдокимов

«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения её стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город», — сказал мэр столицы.

Серьёзного всплеска заболеваемости власти города не наблюдают, однако каждый день выявляются около 700 человек с инфекцией, при этом от 300 до 400 человек госпитализируются, добавил Собянин.

«Это говорит о том, что проблема остаётся, по крайней мере до вакцинации. Имея в виду вакцинацию от коронавируса массовую», — цитирует мэра РИА Новости.

Собянин подчеркнул, что до массовой вакцины Москве ещё далеко, потому что вакцина будет проходить пострегистрационные исследования и будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии.

Ранее мэр Москвы рассказал, что в случае обнаружения COVID-19 у учащихся московских школ их классы будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.

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