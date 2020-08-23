Собянин напомнил, что проблема коронавируса в Москве остаётся
- АГН «Москва»
- © Вячеслав Евдокимов
«Можно назвать ситуацию хорошей с точки зрения её стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город», — сказал мэр столицы.
Серьёзного всплеска заболеваемости власти города не наблюдают, однако каждый день выявляются около 700 человек с инфекцией, при этом от 300 до 400 человек госпитализируются, добавил Собянин.
«Это говорит о том, что проблема остаётся, по крайней мере до вакцинации. Имея в виду вакцинацию от коронавируса массовую», — цитирует мэра РИА Новости.
Собянин подчеркнул, что до массовой вакцины Москве ещё далеко, потому что вакцина будет проходить пострегистрационные исследования и будут запускаться в гражданский оборот сначала небольшие партии.
Ранее мэр Москвы рассказал, что в случае обнаружения COVID-19 у учащихся московских школ их классы будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.