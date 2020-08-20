Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах

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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в случае обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 у учащихся московских школ их классы будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.
Собянин рассказал о действиях при обнаружении коронавируса в школах
  • РИА Новости

«(Если есть. — RT) учащийся, который заболел, у которого выявлен тестами коронавирус, естественно, надо принимать меры, переводить сразу на дистанционное обучение весь этот класс», — цитирует его ТАСС.

Также он заявил, что в среднем ежедневно коронавирус подтверждается в столице у 25—30 школьников.

Ранее Собянин заявил, что в Москве в ближайшие месяцы будут сохранены меры безопасности из-за коронавируса, в том числе масочный режим.

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