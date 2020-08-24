Власти Москвы не намерены переводить школы на дистанционное обучение
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- РИА Новости
«Переводить школьников на дистанционное обучение не планируется. Ни вообще, ни по отдельным урокам. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная», — приводит ТАСС её слова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе остаётся проблема коронавируса, но ситуацию можно назвать хорошей с точки зрения стабильности.
Кроме того, он отмечал, что в случае обнаружения COVID-19 у учащихся школ их классы будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.