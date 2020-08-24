Власти Москвы не намерены переводить школы на дистанционное обучение

Короткая ссылка
Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, столичные школы пока не планируется переводить на дистанционное обучение. Об этом заявила заместитель мэра города Анастасия Ракова.
Власти Москвы не намерены переводить школы на дистанционное обучение
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Переводить школьников на дистанционное обучение не планируется. Ни вообще, ни по отдельным урокам. Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная», — приводит ТАСС её слова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе остаётся проблема коронавируса, но ситуацию можно назвать хорошей с точки зрения стабильности.

Кроме того, он отмечал, что в случае обнаружения COVID-19 у учащихся школ их классы будут переводить на дистанционное обучение в течение 14 дней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить