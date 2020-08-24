Врачи рассказали о состоянии Навального

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Состояние Алексея Навального по-прежнему оценивается как стабильно тяжёлое. Об этом сообщили в берлинской клинике «Шарите», заявил журналистам главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
Врачи рассказали о состоянии Навального
  • Reuters

«Буквально вчера после обеда мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильном тяжёлом состоянии», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Мураховского, немецкие медики очень благодарны российским коллегам и не сомневаются, что им удалось спасти жизнь пациенту.

Ранее Навального доставили из Омска на лечение в Берлин.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Как заявили омские врачи, ядов в организме Навального не обнаружено. Основным «рабочим диагнозом» называют нарушение обмена веществ

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