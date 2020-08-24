Более 30 штрафов числится за попавшим в ДТП грузовиком в Москве

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Более 30 штрафов числится за грузовиком, который столкнулся с автобусом на Калужском шоссе в Москве. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
Более 30 штрафов числится за попавшим в ДТП грузовиком в Москве
  • АГН «Москва»

«Грузовик эвакуирован с места ДТП. С начала года за ним числились 34 штрафа: за превышение скорости — 27, за нарушение расположения грузовиков — шесть и один — за пересечение сплошной», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на Калужском шоссе.

В результате столкновения автобуса и грузовика на 25-м км Калужского шоссе в Москве пострадали 16 человек, в том числе трое детей. 

13 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы.

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