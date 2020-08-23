Более 10 человек пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве

Короткая ссылка
Более десяти человек пострадали и были госпитализированы после столкновения автобуса и грузовика на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили экстренные службы.
Более 10 человек пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве
  • РИА Новости

«Всего пострадало 16 человек, из них трое детей, госпитализировано 13 человек, из них двое детей», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным столичного главка МВД, авария произошла на 25-м км Калужского шоссе.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины происшествия.

Ранее девять человек пострадали в Курганской области при столкновении автобуса, выполнявшего рейс из Тюмени в Крым, с фурой.

В январе ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить