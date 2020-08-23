Более 10 человек пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве

Более десяти человек пострадали и были госпитализированы после столкновения автобуса и грузовика на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщили экстренные службы.

«Всего пострадало 16 человек, из них трое детей, госпитализировано 13 человек, из них двое детей», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным столичного главка МВД, авария произошла на 25-м км Калужского шоссе.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины происшествия.

Ранее девять человек пострадали в Курганской области при столкновении автобуса, выполнявшего рейс из Тюмени в Крым, с фурой.

В январе ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.