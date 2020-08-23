Более 10 человек пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве
- РИА Новости
«Всего пострадало 16 человек, из них трое детей, госпитализировано 13 человек, из них двое детей», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным столичного главка МВД, авария произошла на 25-м км Калужского шоссе.
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают причины происшествия.
Ранее девять человек пострадали в Курганской области при столкновении автобуса, выполнявшего рейс из Тюмени в Крым, с фурой.
В январе ФАН сообщало о массовом ДТП с участием микроавтобуса в Оренбургской области.