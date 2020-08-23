Прокуратура Москвы начала проверку после ДТП на Калужском шоссе

Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства в связи с ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика на Калужском шоссе.

«Прокуроры проверят соблюдение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которой принадлежит грузовик, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств и медицинском осмотре водителей», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На место ДТП выезжал и. о. прокурора Новомосковского административного округа Михаил Должиков.

Ранее сообщалось, что 16 человек, в том числе трое детей, пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на 25-м км Калужского шоссе в Москве.

13 человек, в том числе двое детей, были госпитализированы.