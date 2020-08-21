Иммунолог оценил вероятность второй волны COVID-19

Иммунолог, заведующий лабораторией ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, профессор Михаил Костинов оценил вероятность второй волны COVID-19.

«Если новый пик заболеваемости SARS и возникнет, то он будет слабее, чем то, что было ранее, — это уже факт», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, многие уже переболели и у них есть иммунитет.

Как отметил Костинов, нужно жить, радоваться и соблюдать меры предосторожности.

«Каждую осень ближе к холодам начинаются вспышки ОРВИ и гриппа. Но зависит от погоды: если будет холодно, то быстрее распространяться будут инфекции, если будет тепло — отодвинется дальше по времени», — добавил он.

Ранее вирусолог Вадим Покровский в беседе с ФАН дал прогноз на осень. По его словам, масочный режим в случае его сохранения будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.