Вирусолог дал прогноз на осень

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Вирусолог Вадим Покровский дал прогноз на осень. По его словам, масочный режим в случае своего сохранения будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.
Вирусолог дал прогноз на осень
  • Pixabay

«Такой неспецифический метод и избегание сборищ людей окажутся эффективными против всех возбудителей. Никаких оснований для опасений, что ситуация будет хуже, чем в прошлом году, нет», — сказал он в беседе с ФАН.

Как отметил Покровский, летом хорошая вентиляция, люди находятся далеко друг от друга, а осенью и зимой все собираются в тесных помещениях.

Что касается коронавируса, то эксперт прогнозирует, что это будет не очень частым заболеванием.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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