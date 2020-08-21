Вирусолог дал прогноз на осень

Вирусолог Вадим Покровский дал прогноз на осень. По его словам, масочный режим в случае своего сохранения будет препятствовать распространению вирусов, передающихся воздушно-капельным путём.

«Такой неспецифический метод и избегание сборищ людей окажутся эффективными против всех возбудителей. Никаких оснований для опасений, что ситуация будет хуже, чем в прошлом году, нет», — сказал он в беседе с ФАН.

Как отметил Покровский, летом хорошая вентиляция, люди находятся далеко друг от друга, а осенью и зимой все собираются в тесных помещениях.

Что касается коронавируса, то эксперт прогнозирует, что это будет не очень частым заболеванием.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.