Вирусолог дал прогноз на осень
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«Такой неспецифический метод и избегание сборищ людей окажутся эффективными против всех возбудителей. Никаких оснований для опасений, что ситуация будет хуже, чем в прошлом году, нет», — сказал он в беседе с ФАН.
Как отметил Покровский, летом хорошая вентиляция, люди находятся далеко друг от друга, а осенью и зимой все собираются в тесных помещениях.
Что касается коронавируса, то эксперт прогнозирует, что это будет не очень частым заболеванием.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.