Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19

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Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с COVID-19.
Вирусолог оценил ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

«Из всего, что сейчас публикуется, чёткая вторая волна пока только в Израиле», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, отметил эксперт, летальность ниже.

Как считает Альтштейн, в России вторая волна может наступить ближе к октябрю-ноябрю.

«Думаю, вторая волна будет, но будет легче, чем первая», — добавил он.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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