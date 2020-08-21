Навальный останется на лечении в Омске до стабилизации состояния

Консилиум врачей с участием специалистов из клиники в ФРГ пришёл к выводу, что перелёт для Алексея Навального будет рискованным, он останется в Омске до стабилизации состояния. Об этом сообщил главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) Александр Мураховский.

«В БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. Основным «рабочим диагнозом» медики называют нарушение обмена веществ.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.