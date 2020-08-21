В Подмосковье стартует фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

Короткая ссылка
Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» начнётся 27 августа под Истрой.
В Подмосковье стартует фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»
  • © Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас рекорд. Только фермерских хозяйств и сыроварен будет почти 400. Из них 300 непосредственно занимаются сыром, хлебом, колбасой. Это не столько уже сырный фестиваль, сколько гастрономический», — отметил председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Экспонаты привезут с разных концов страны: мёд — с Алтая, сыр и брусничное варенье — из Карелии, молочную продукцию — из Калининграда.

Свою продукцию представят 20 российских виноделен и пивоварен — из Ростова, Крыма, Краснодара.

На территории ярмарки разместят зону фудкортов и фудтраков, где будет представлена кухня различных стран.

Фестиваль пройдёт с 27 по 30 августа в деревне Дубровское Истринского городского округа.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии с 17 по 21 сентября пройдёт Международный фестиваль финно-угорских народов «Воршуд».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить