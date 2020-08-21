В Подмосковье стартует фестиваль «Сыр! Пир! Мир!»

Гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» начнётся 27 августа под Истрой.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас рекорд. Только фермерских хозяйств и сыроварен будет почти 400. Из них 300 непосредственно занимаются сыром, хлебом, колбасой. Это не столько уже сырный фестиваль, сколько гастрономический», — отметил председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

Экспонаты привезут с разных концов страны: мёд — с Алтая, сыр и брусничное варенье — из Карелии, молочную продукцию — из Калининграда.

Свою продукцию представят 20 российских виноделен и пивоварен — из Ростова, Крыма, Краснодара.

На территории ярмарки разместят зону фудкортов и фудтраков, где будет представлена кухня различных стран.

Фестиваль пройдёт с 27 по 30 августа в деревне Дубровское Истринского городского округа.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии с 17 по 21 сентября пройдёт Международный фестиваль финно-угорских народов «Воршуд».