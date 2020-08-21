Диетолог рассказала, какую колбасу можно считать наименее вредной

Короткая ссылка
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какую колбасу можно считать наименее вредной.
Диетолог рассказала, какую колбасу можно считать наименее вредной
  • Pixabay

«Копчёная колбаса не подойдёт, копчение повышает риски возникновения канцерогенов, там много технологических особенностей, которые влияют на конечную полезность продукта», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По словам диетолога, лучше выбрать что-то типа бастурмы, сделанное методом прессования, сыровяленую колбасу.

Как считает Соломатина, полезнее съесть немного сыровяленой колбасы, чем много варёно-копчёной или сырокопчёной, а если выбирать между варёной колбасой и бужениной, то следует выбрать последнюю.

«Старайтесь избегать вкусовых добавок — если они есть, значит, производитель хочет что-то скрыть или что-то не добавил. Важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в изделии много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген», — добавила она.

Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить