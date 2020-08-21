Диетолог рассказала, какую колбасу можно считать наименее вредной

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какую колбасу можно считать наименее вредной.

«Копчёная колбаса не подойдёт, копчение повышает риски возникновения канцерогенов, там много технологических особенностей, которые влияют на конечную полезность продукта», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По словам диетолога, лучше выбрать что-то типа бастурмы, сделанное методом прессования, сыровяленую колбасу.

Как считает Соломатина, полезнее съесть немного сыровяленой колбасы, чем много варёно-копчёной или сырокопчёной, а если выбирать между варёной колбасой и бужениной, то следует выбрать последнюю.

«Старайтесь избегать вкусовых добавок — если они есть, значит, производитель хочет что-то скрыть или что-то не добавил. Важно, чтобы колбаса была не ядерно-розового цвета, потому что это означает, что в изделии много нитрита, который имеет особенность переходить в канцероген», — добавила она.

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