Омские и московские врачи начали консилиум по состоянию Навального

В омской больнице скорой медицинской помощи №1 проходит консилиум при участии прибывших специалистов из Москвы по состоянию Алексея Навального, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«С московскими специалистами сейчас идёт консилиум... В рамках расширенного консилиума осматривают пациента. После осмотра они примут какое-то решение — транспортабелен он или нет», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.

Ранее в Минздраве Омской области сообщили, что состояние Навального расценивается как стабильно тяжёлое.

Там отметили, что ожидают специалистов из НМХЦ им. Н.И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, чтобы провести расширенный консилиум.

По итогам обследования врачи исключили у Навального коронавирусную инфекцию, инсульт и инфаркт.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо. Навального госпитализировали. Сообщалось, что он находится в состоянии естественной комы.