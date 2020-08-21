Омские и московские врачи начали консилиум по состоянию Навального
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«С московскими специалистами сейчас идёт консилиум... В рамках расширенного консилиума осматривают пациента. После осмотра они примут какое-то решение — транспортабелен он или нет», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.
Ранее в Минздраве Омской области сообщили, что состояние Навального расценивается как стабильно тяжёлое.
Там отметили, что ожидают специалистов из НМХЦ им. Н.И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, чтобы провести расширенный консилиум.
По итогам обследования врачи исключили у Навального коронавирусную инфекцию, инсульт и инфаркт.
20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо. Навального госпитализировали. Сообщалось, что он находится в состоянии естественной комы.