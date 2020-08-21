Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире Fox News прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального, которого госпитализировали в Омске.
Советник Трампа прокомментировал госпитализацию Навального
  • © REUTERS/Kevin Lamarque

«Это вызывает серьёзную озабоченность... Необходимо подождать и посмотреть, как будет развиваться эта ситуация, а также получить подтверждения того, что произошло», — сказал он.

О'Брайен также пожелал Навальному скорейшего выздоровления и подчеркнул, что США будут «пристально следить» за ситуацией.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировали госпитализацию Навального.

В Минздраве Омской области сообщили, что состояние Навального расценивается как стабильно тяжёлое.

В пятницу, 21 августа, в Омске ожидают специалистов из НМХЦ им. Н.И. Пирогова и МНИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко, чтобы провести расширенный консилиум.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Его госпитализировали.

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