Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с участием Ефремова
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«Судебное заседание завтра в 10:00», — сказала судья Елена Абрамова.
Как ожидается, в суде будет допрошен Андрей Гаев, друг выступившего ранее Александра Кобца.
Ранее суд не стал возвращать дело Ефремова в прокуратуру, а также отказался приобщить к делу письменные показания Кобца.
20 августа Эльман Пашаев, адвокат артиста, зачитал в суде показания свидетеля Кобца, заявившего, что после ДТП он видел в автомобиле Ефремова как минимум двух людей.