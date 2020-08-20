Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с участием Ефремова

В Пресненском суде Москвы в пятницу, 21 августа, допросят второго очевидца ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Об этом пишет РИА Новости из зала суда.

«Судебное заседание завтра в 10:00», — сказала судья Елена Абрамова.

Как ожидается, в суде будет допрошен Андрей Гаев, друг выступившего ранее Александра Кобца.

Ранее суд не стал возвращать дело Ефремова в прокуратуру, а также отказался приобщить к делу письменные показания Кобца.

20 августа Эльман Пашаев, адвокат артиста, зачитал в суде показания свидетеля Кобца, заявившего, что после ДТП он видел в автомобиле Ефремова как минимум двух людей.