Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с участием Ефремова

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В Пресненском суде Москвы в пятницу, 21 августа, допросят второго очевидца ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Об этом пишет РИА Новости из зала суда.
Суд допросит второго очевидца по делу о ДТП с участием Ефремова
  • © РИА Новости

«Судебное заседание завтра в 10:00», — сказала судья Елена Абрамова.

Как ожидается, в суде будет допрошен Андрей Гаев, друг выступившего ранее Александра Кобца.

Ранее суд не стал возвращать дело Ефремова в прокуратуру, а также отказался приобщить к делу письменные показания Кобца. 

20 августа Эльман Пашаев, адвокат артиста, зачитал в суде показания свидетеля Кобца, заявившего, что после ДТП он видел в автомобиле Ефремова как минимум двух людей.

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