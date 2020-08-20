Врач оценила эффективность бесконтактного метода измерения температуры

Врач высшей категории Лариса Алексеева оценила эффективность бесконтактного метода измерения температуры.

«Термометр улавливает волны и фиксирует их. Это очень удобно и не вызывает побочных действий у человека», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, при длительном воздействии коротковолновых излучений возможен негативный эффект, но речь идёт об очень долгом воздействии и о контактном, а не бесконтактном термометре.

Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.