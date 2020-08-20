Онколог рассказал о самых подверженных раку органах

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Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научно-практического центра имени Логинова Константин Титов рассказал о самых подверженных раку органах.
Онколог рассказал о самых подверженных раку органах
  • РИА Новости

«Есть лидеры по заболеваемости. Это рак лёгкого, молочной железы у женщин, злокачественные опухоли кожи, рак толстой и прямой кишки, предстательной железы», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, при раннем выявлении опухоли в маленьком размере и без метастазов лечение обеспечивает полное избавление от неё в 80—90% случаев.

Как отметил Титов, все пациенты с ранней формой заболевания получают менее агрессивное лечение.

Ранее главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал идею доплачивать медикам за раннее выявление онкозаболеваний.

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