Врач рассказал о правилах при вакцинации

Глава общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение», врач Максим Стародубцев рассказал о правилах при вакцинации.

«Запрет на алкоголь — стандартное правило при вакцинации, как и температура. Причём температура — более существенное противопоказание, поскольку организм ослаблен», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, дополнительная нагрузка может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.