Белгородский омбудсмен прокомментировала ситуацию с жестоким обращением с младенцем в Сочи

Уполномоченный по правам ребёнка в Белгородской области Галина Пятых прокомментировала ситуацию с жестоким обращением с младенцем в Сочи.

«Мама малолетнего ребёнка по собственному заявлению была снята с регистрационного учёта по месту проживания в городе Белгороде в марте, ещё до рождения ребёнка. Ранее в поле зрения органов системы профилактики семья не попадала», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Установлено, что бабушка и дедушка со стороны матери готовы забрать ребёнка и уже выехали в Краснодарский край.

Как отметила Пятых, как только девочка вернётся в регион, будет организовано сопровождение семьи.

15 августа в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина размахивает ребёнком, держа его вниз головой.

Следственный комитет начал проверку из-за жестокого обращения отца с малолетней дочерью в Сочи, инициирован вопрос о возможности изъятия ребёнка из семьи для обеспечения его безопасности.

Пару обнаружили в лесном массиве Хостинского района Сочи. Младенца передали в медучреждение, телесных повреждений у него не обнаружено.

Установлено, что мужчина является жителем Москвы, а женщина — уроженкой Белгорода. Они прибыли на территорию Сочи в первом полугодии текущего года, в июне у них родилась девочка.

URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.