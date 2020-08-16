ГП поручила провести проверку по факту издевательств над ребёнком в Сочи

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Генпрокуратура России поручила провести проверку в связи с размещёнными в сети видео жестокого обращения отца с новорождённой девочкой, снятыми в одном из районов Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
ГП поручила провести проверку по факту издевательств над ребёнком в Сочи
  • РИА Новости

Отмечается, что поручения даны прокурорам Краснодарского края и Москвы.

«Установлено, что мужчина, запечатлённый на видео, является жителем г. Москвы, женщина — уроженкой г. Белгорода. Указанные лица прибыли на территорию города Сочи в первом полугодии текущего года, где у них в июне родился ребёнок», — заявили в ведомстве.

По данным прокуратуры, семья обнаружена в лесном массиве Хостинского района Сочи. Младенца передали в медучреждение, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

«По факту произошедшего организована процессуальная проверка. Результаты проверочных мероприятий находятся на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Ранее прокуратура Приморского края начала проверку по факту отравления десяти детей в одной из гостиниц посёлка Врангель.

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