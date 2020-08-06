В Приморье десять детей госпитализированы с отравлением
- © РИА Новости / Максим Блинов
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
«В прокуратуру поступили сведения об отравлении десяти детей в одной из гостиниц посёлка Врангель Находкинского городского округа. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.
По информации агентства, дети приехали в Приморье из Хабаровского края.
По факту отравления прокуратурой Находки организована проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора, по результатам которой будет решён вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.
Ранее в материале «Известий» сообщалось, что Роспотребнадзор не рекомендует употреблять в пищу грибы детям до 14 лет.