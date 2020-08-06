В Приморье десять детей госпитализированы с отравлением

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Прокуратура Приморского края проводит проверку по факту отравления десяти детей в одной из гостиниц посёлка Врангель.
В Приморье десять детей госпитализированы с отравлением
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«В прокуратуру поступили сведения об отравлении десяти детей в одной из гостиниц посёлка Врангель Находкинского городского округа. В настоящее время дети госпитализированы, их состояние удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По информации агентства, дети приехали в Приморье из Хабаровского края.

По факту отравления прокуратурой Находки организована проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора, по результатам которой будет решён вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Ранее в материале «Известий» сообщалось, что Роспотребнадзор не рекомендует употреблять в пищу грибы детям до 14 лет.

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