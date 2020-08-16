СК начал проверку из-за жестокого обращения с ребёнком в Сочи
- РИА Новости
«Материал проверки по данному факту был изъят из органов полиции и передан для дачи объективной правовой оценки произошедшему в следственные органы регионального управления СКР», — указано в сообщении.
Следователи во взаимодействии с органами опеки и попечительства изучают условия жизни и воспитания ребёнка.
Также в рамках проверки инициирован вопрос о возможности изъятия ребёнка из семьи для обеспечения его безопасности.
Ранее Генпрокуратура России поручила провести проверку в связи с размещёнными в сети видео жестокого обращения отца с новорождённой девочкой, снятыми в одном из районов Сочи.