СК начал проверку из-за жестокого обращения с ребёнком в Сочи

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Следственный комитет устанавливает обстоятельства жестокого обращения отца с малолетней дочерью в Сочи. Об этом информирует региональное СУ СК России.
СК начал проверку из-за жестокого обращения с ребёнком в Сочи
  • РИА Новости

«Материал проверки по данному факту был изъят из органов полиции и передан для дачи объективной правовой оценки произошедшему в следственные органы регионального управления СКР», — указано в сообщении.

Следователи во взаимодействии с органами опеки и попечительства изучают условия жизни и воспитания ребёнка. 

Также в рамках проверки инициирован вопрос о возможности изъятия ребёнка из семьи для обеспечения его безопасности.

Ранее Генпрокуратура России поручила провести проверку в связи с размещёнными в сети видео жестокого обращения отца с новорождённой девочкой, снятыми в одном из районов Сочи.

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