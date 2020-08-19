В Ставропольском крае запустили программу льготной ипотеки для медиков

В Ставропольском крае запустили программу льготной ипотеки для работников здравоохранения.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на региональное правительство.

Сумма кредита — от 500 тыс. до 15 млн рублей. При приобретении строящегося жилья ставка составляет 7,8%, готового — 8,6%. На покупку дома ипотеку оформляют под 9,9% годовых.

«Воспользоваться программой могут работники лечебных учреждений вне зависимости от категорий и наличия высшего медицинского образования», — уточнили в кабмине.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке.