Эксперт прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке в России

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Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке.
Эксперт прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке в России
  • РИА Новости

В беседе с НСН он выразил мнение, что это упростит жизнь тем, кто уже был готов оформить ипотечную ссуду и у кого уже было 15% от стоимости квартиры на первоначальный взнос.

«Рассчитывать, что эта мера прямо простимулирует спрос, — нет, но облегчит жизнь — да», — считает Барсуков.

По его словам, данная мера также приведёт льготную программу к банковским реалиям.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.

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