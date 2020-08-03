Эксперт прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке в России

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков прокомментировал снижение первоначального взноса по льготной ипотеке.

В беседе с НСН он выразил мнение, что это упростит жизнь тем, кто уже был готов оформить ипотечную ссуду и у кого уже было 15% от стоимости квартиры на первоначальный взнос.

«Рассчитывать, что эта мера прямо простимулирует спрос, — нет, но облегчит жизнь — да», — считает Барсуков.

По его словам, данная мера также приведёт льготную программу к банковским реалиям.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.