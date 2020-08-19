Адвокат Ефремова заявил, что не говорил об инсульте у актёра
- РИА Новости
Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
«Я такого не говорил. У вас вообще где эта запись, можете показать?» — сказал он, отвечая на вопрос сотрудника СМИ, почему он заявлял об инсульте у Ефремова. Слова Пашаева приводит ТАСС.
12 августа Пашаев заявил, что врачи подтвердили данные о том, что у его подзащитного был инсульт.
«Врачи подтвердили, что у Ефремова инсульт. Его состояние оценивается как средней тяжести, угрозы жизни нет», — говорил он тогда.
17 августа адвокат заявил, что врачи после госпитализации актёра обнаружили у него хроническую обструктивную болезнь лёгких.
При этом 18 августа в суде заявили, что состояние здоровья актёра позволяет ему участвовать в заседании суда.