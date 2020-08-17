Адвокат назвал диагноз Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что врачи после госпитализации актёра Михаила Ефремова обнаружили у него хроническую обструктивную болезнь лёгких.

«У него было нарушение речи, онемели конечности. Скорая, которая приехала к нему в суд, диагностировала у Ефремова острое нарушение кровяного обращения. После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь лёгких, это очень серьёзное заболевание», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Пашаев заявил, что врачи поставили диагноз «инсульт» Ефремову, он не сможет присутствовать на судебном заседании 17 августа.

Во вторник, 18 августа, актёр собирается присутствовать на заседании, отмечал Пашаев.