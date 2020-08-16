Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа

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Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что врачи поставили диагноз «инсульт» заслуженному артисту России, он не сможет присутствовать на судебном заседании 17 августа.
Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа
  • РИА Новости

«Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз «инсульт». Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел. Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела», — приводит ТАСС слова Пашаева.

Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса актёра Михаила Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении ДТП в центре Москвы.

В начале августа Ефремов заявлял, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.

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