Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа
- РИА Новости
«Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз «инсульт». Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел. Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела», — приводит ТАСС слова Пашаева.
Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса актёра Михаила Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении ДТП в центре Москвы.
В начале августа Ефремов заявлял, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.