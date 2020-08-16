Адвокат: Ефремов не сможет участвовать в заседании 17 августа

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что врачи поставили диагноз «инсульт» заслуженному артисту России, он не сможет присутствовать на судебном заседании 17 августа.

«Врачи поставили Ефремову предварительный диагноз «инсульт». Это сказано в тех медицинских документах, которые я видел. Завтра, 17 августа, он не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела», — приводит ТАСС слова Пашаева.

Ранее в распоряжении RT появился протокол допроса актёра Михаила Ефремова от 17 июня, в котором артист признаёт свою вину в совершении ДТП в центре Москвы.

В начале августа Ефремов заявлял, что не может признать вину в ДТП, так как ничего не помнит.