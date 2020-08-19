Генпрокуратуру просят проверить высказывания Навального на экстремизм

Короткая ссылка
RT
Бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить высказывания Алексея Навального на предмет публичного призыва к экстремистской деятельности.
Генпрокуратуру просят проверить высказывания Навального на экстремизм
  • РИА Новости

«Убеждён, что в выступлении Алексея Навального содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Надеюсь, что Генеральная прокуратура в установленные законом сроки даст оценку представленным материалам, исключив избирательность применения законодательства к отдельно взятому человеку», — сказал Карнаухов RT. 

Речь идёт о выступлении Навального 27 апреля 2020 года в программе «Утренний разворот» радиостанции «Эхо Москвы». 

В частности, тогда Навальный заявил: «Если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, хочет оставить голодными 60 млн человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом». 

Как писал RT, лингвистическая экспертиза установила, что «автор исследуемых высказываний (А. Навальный) публично призывает аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом».

Ранее аналогичное заявление было подано в ФСБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить