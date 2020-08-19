Генпрокуратуру просят проверить высказывания Навального на экстремизм

Бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить высказывания Алексея Навального на предмет публичного призыва к экстремистской деятельности.

«Убеждён, что в выступлении Алексея Навального содержатся признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. Надеюсь, что Генеральная прокуратура в установленные законом сроки даст оценку представленным материалам, исключив избирательность применения законодательства к отдельно взятому человеку», — сказал Карнаухов RT.

Речь идёт о выступлении Навального 27 апреля 2020 года в программе «Утренний разворот» радиостанции «Эхо Москвы».

В частности, тогда Навальный заявил: «Если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, хочет оставить голодными 60 млн человек, — такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом».

Как писал RT, лингвистическая экспертиза установила, что «автор исследуемых высказываний (А. Навальный) публично призывает аудиторию к свержению российской власти, в том числе насильственным образом».

Ранее аналогичное заявление было подано в ФСБ.