Прокуратура утвердила обвинение против Навального по делу о клевете
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы надзорного ведомства Людмилу Нефедову.
«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Навального», — сказала она.
По её словам, Навальный обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК России («Клевета»).
Отмечается, что дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального по подозрению в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.
В июне по случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, в котором снялись в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны. Также в ролике снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.
Позднее Навальный опубликовал в своём Telegram-канале ролик с оскорбительными комментариями в адрес его участников.