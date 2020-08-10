Прокуратура утвердила обвинение против Навального по делу о клевете

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Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Навального. Он обвиняется в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Прокуратура утвердила обвинение против Навального по делу о клевете
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы надзорного ведомства Людмилу Нефедову.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Навального», — сказала она.

По её словам, Навальный обвиняется по ч. 2 ст. 128.1 УК России («Клевета»).

Отмечается, что дело будет направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против Навального по подозрению в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.

В июне по случаю предстоящего проведения голосования по поправкам к Конституции России телеканал RT подготовил ролик, в котором снялись в том числе российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу основного закона страны. Также в ролике снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.

Позднее Навальный опубликовал в своём Telegram-канале ролик с оскорбительными комментариями в адрес его участников.

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