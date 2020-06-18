Бывший вице-губернатор Кировской области подал заявление в ФСБ на Навального

Сергей Карнаухов, бывший заместитель Никиты Белых, занимавшего ранее должность губернатора Кировской области, подал заявление в Федеральную службу безопасности (ФСБ) с просьбой проверить высказывания Алексея Навального на предмет экстремизма.

«Нам пора оценивать деятельность оппозиции не с точки зрения обыденного мышления, а с позиции действующего законодательства, давая им адекватную, правильную оценку», — сказал Карнаухов в комментарии RT.

По его словам, заявление было подано по статье 280 УК России.

«Учитывая, что заявление подано в ФСБ России, здесь у меня нет сомнений, что необходимая работа в соответствии с их компетенцией будет проведена. Я рассчитываю, что по этому заявлению будет дана правовая оценка и будет возбуждено уголовное дело. При этом я не желаю Алексею Навальному длительных сроков. Я считаю, что Алексей Навальный должен понять, что политическая деятельность в России должна осуществляться свободно и беспрепятственно, но исключительно в рамках действующих правовых норм», — рассказал он.

По данным источника RT в правоохранительных органах, Карнаухов просит проверить публичное высказывание Навального, которое прозвучало 27 апреля в эфире радио «Эхо Москвы» в программе «Утренний разворот».

Стенограмма этого эфира в настоящее время размещена на сайте «Эха Москвы».

При этом Карнаухов сообщил, что готовит ещё два заявления, основным фигурантом которых является Навальный. Одно из них касается статьи «Оскорбление представителя власти».

Ранее СК возбудил уголовное дело против Навального, он подозревается в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко.