Филатовская детская больница возвращается к штатному режиму работы
- АГН «Москва»
Об этом сообщает kp.ru.
«Больница возобновляет приём пациентов по профилям «хирургия», «травматология», «оториноларингология» и «гинекология», — заявили в пресс-службе Комитета по здравоохранению.
Для планового лечения пациенты и их родители должны иметь результат теста на отсутствие COVID-19 методом ПЦР сроком не более семи дней.
В случае экстренной госпитализации ребёнка направят в инфекционное отделение, а после проведения теста переведут в обычное.
Ранее зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.