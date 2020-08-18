В больнице имени Боткина рассказали о работе во время пандемии

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Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал о работе во время пандемии.
В больнице имени Боткина рассказали о работе во время пандемии
  • РИА Новости

«Больница Боткина всегда принимала пациентов с COVID-19 от среднетяжёлых форм и выше, поскольку пациенты с бессимптомными и лёгкими формами течения заболевания лечились в амбулаторных условиях под наблюдением в поликлиниках», — цитирует Гусева «Петербургский дневник».

По его мнению, пик заболевания, который наблюдался в Санкт-Петербурге в конце мая — начале июня, прошёл.

«Тем не менее волна сохранилась и приобрела более пологую форму. Но это не вторая волна, а всё ещё первая», — отметил Гусев.

Ранее врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.

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