Диетолог дала рекомендации по употреблению яблок

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Врач-диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по употреблению яблок.
Диетолог дала рекомендации по употреблению яблок
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«Яблоки — продукт полезный. Они содержат пектины, которые выводят радионуклиды, соли тяжёлых металлов и излишки холестерина из организма. Яблоки содержат макро- и микроэлементы, витамин С, антиоксиданты», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом, отметила эксперт, яблоки противопоказаны тем, кто страдает нарушениями в деятельности пищеварительного тракта. Кислые сорта могут вызвать у больных изжогу и боль в животе.

Что касается сладких яблок, то диабетики могут есть их только в небольшом количестве.

Ранее врач-диетолог член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королёва в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию для улучшения настроения.

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