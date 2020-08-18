В России за сутки вылечились от коронавируса 6527 человек

В России за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 6527 пациентов, общее число выздоровевших — 742 628. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Накануне сообщалось о выздоровлении 3133 пациентов.

15 августа Минздрав заявил, что в России произведена первая партия отечественной вакцины от коронавируса.

По данным министерства, медработники и люди из группы риска будут привиты в первую очередь параллельно с проведением пострегистрационного этапа исследований вакцины.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.