В России за сутки вылечились от коронавируса 6527 человек
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- РИА Новости
Накануне сообщалось о выздоровлении 3133 пациентов.
15 августа Минздрав заявил, что в России произведена первая партия отечественной вакцины от коронавируса.
По данным министерства, медработники и люди из группы риска будут привиты в первую очередь параллельно с проведением пострегистрационного этапа исследований вакцины.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.