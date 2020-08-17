Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 736 тысяч

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В России за сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились 3133 пациента, общее число выздоровевших достигло 736 101. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 736 тысяч
  • © Андрей Никеричев
  • АГН «Москва»

Накануне сообщалось о выздоровлении от коронавируса 3557 человек.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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