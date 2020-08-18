В Госдуме оценили предложение закрыть кальянные до конца года

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Кирилл Горшенин
Зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT идею ограничить работу кальянных до конца 2020 года во избежание распространения коронавируса.
В Госдуме оценили предложение закрыть кальянные до конца года
  • РИА Новости

«Это, безусловно, правильное решение. В настоящее время принят закон, который позволяет регулировать работу кальянных в рамках закона о табаке. В этой связи в перспективе кальяны в общественных местах будут подлежать закрытию, использование кальянов в ресторанах, кафе будет запрещено, а курение кальянов будет личным делом каждого человека», — заявил Говорин.

Парламентарий также напомнил, что курение кальянов в общественных местах является дополнительным фактором риска распространения вирусных заболеваний.

«В условиях риска инфицирования и развития инфекционных очагов кальяны являются дополнительным фактором риска. Важно в данной ситуации не просто до конца года закрыть, законодательство позволяет сейчас закрывать их по существу», — рассказал депутат.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев направил письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко с предложением ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года.

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