В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года

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Дмитрий Рункевич
Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил ограничить работу кальянных заведений до конца 2020 года в целях минимизации риска распространения COVID-19. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года
  • Reuters

В своём обращении Хамзаев напомнил, что эксперты (в том числе и представители Минздрава России) неоднократно отмечали опасность кальянов, курение которых повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

«На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим Вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных», — говорится в тексте обращения.

Также Хамзаев предложил запретить продажу кальянов в ресторанах и кафе до 31 октября 2020 года. К этому времени должна вступить в силу норма федерального закона, которая запрещает курение кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления услуг общественного питания.

Ранее в Минздраве России предупредили, что курение кальянов может способствовать распространению коронавирусной инфекции, а также туберкулёза и холеры.

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