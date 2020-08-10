В Минздраве рассказали о рисках при курении кальяна

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Курение кальянов может способствовать распространению коронавирусной инфекции, а также туберкулёза и холеры. Об этом предупредили в Минздраве России.
В Минздраве рассказали о рисках при курении кальяна
  • globallookpress.com

«Кальян является популярным видом отдыха во время отпуска. Многие думают, что употребление кальяна безобидно, однако именно кальян таит в себе много опасностей. В первую очередь речь идёт о новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении на сайте министерства.

В Минздраве уточнили, что при плохой обработке колб кальяна возможно распространение «туберкулёза, холеры и иных опасных заболеваний».

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы.

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