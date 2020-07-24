Совфед одобрил закон о кальянах и вейпах

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Совет Федерации на планерном заседании одобрил закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. Об этом сообщает РИА Новости.
Совфед одобрил закон о кальянах и вейпах
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Проект предполагает распространение положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, включая кальяны.

22 апреля Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении.

Первый зампред профильного комитета ГД Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал инициативу.

Он отметил, что депутаты долго работали над этой проблемой перед принятием документа. По его словам, они намерены продолжить совершенствовать законодательство, чтобы «вообще исключить вредное воздействие любого никотина на наших детей, молодёжь».

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