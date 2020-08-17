Врач рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа

Врач-терапевт высшей категории, главный врач одной из московских многопрофильных клиник Татьяна Романенко рассказала, как отличить COVID-19 от гриппа и простуды.

«На начальном этапе ковидная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной инфекцией, а потом начинаются отличия. Обычная простуда или ОРВИ богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах», — заявила она в беседе с изданием «Ридус».

По её словам, лёгкая форма COVID-19 сопровождается другими симптомами — заболевшие, например, ощущают потерю обоняния и вкуса.

Что касается сроков, то ОРВИ длится от трёх до семи дней, а потом, если она продолжается, добавляются какие-либо осложнения.

«А при коронавирусной инфекции болезнь длится до 14 дней. Зачастую, как рассказывают мои пациенты, это недомогание затягивается и до трёх недель», — сказала Романенко.

«Сезонный грипп начинается резко, с высокой температуры, выраженной головной боли, резкой боли в мышцах, суставах. При этом кашель может быть или не быть. Это плохое самочувствие при гриппе обычно длится пару дней, редко — пять дней, а потом должно наступить облегчение», — сообщила эксперт.

Она рекомендует при появлении первых признаков простуды самоизолироваться и вызвать врача.

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