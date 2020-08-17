Среди журналистов пула Мишустина выявили случаи коронавируса

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в пуле журналистов, которые сопровождают премьера России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку. Об этом, как передаёт ТАСС, заявили в пресс-службе правительства.

«В ходе регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула», — говорится в сообщении.

Как отмечается, для защиты их жизни и здоровья были приняты все необходимые меры.

«Журналисты изолированы и находятся под контролем медиков. В ближайшее время будет организована их отправка в Москву под наблюдением врачей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и мероприятий», — добавили в правительстве.

Таким образом, пул премьера прекращает работу на мероприятиях Мишустина в Благовещенске и ожидает отправления в Москву.

Ранее в правительстве заявляли, что у ряда журналистов пула на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.

Мишустин заболел COVID-19 в конце апреля. В середине мая он вернулся к исполнению своих обязанностей.