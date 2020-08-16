У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус

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Пресс-служба правительства России сообщила, что у нескольких журналистов, сопровождающих российского премьер-министра Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, на этапе тестирования были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус.
У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус
  • Reuters

«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова.

Он отметил, что на графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится.

Ранее сообщалось, что повторный тест подтвердил коронавирусную инфекцию COVID-19 у вице-премьера России, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. 

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