У журналистов пула Мишустина заподозрен коронавирус
- Reuters
«Оперативно были предприняты необходимые мероприятия. Коллеги были изолированы и находятся под наблюдением врачей. Им оказывается всестороннее содействие», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы кабмина Бориса Белякова.
Он отметил, что на графике рабочей поездки председателя правительства это не отразится.
Ранее сообщалось, что повторный тест подтвердил коронавирусную инфекцию COVID-19 у вице-премьера России, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.