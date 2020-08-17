Удмуртия выделит дополнительные средства на вакцинацию против гриппа

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В рамках проведения прививочной кампании в 2020 году Удмуртия дополнительно выделит 22,3 млн рублей. Об этом заявил министр здравоохранения региона Георгий Щербак на аппаратном совещании.
Удмуртия выделит дополнительные средства на вакцинацию против гриппа
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия», первая поставка вакцин от гриппа ожидается 26—31 августа.

Со своей стороны, глава республики Александр Бречалов отметил, что в указанные сроки поступит 290 831 доз вакцины, в том числе 189 066 для взрослых, 101 765 для детей.

Руководитель региона также поручил Минздраву раз в три дня предоставлять отчётность о ходе вакцинации.

Ранее Бречалов прокомментировал ситуацию с прививочной кампанией в регионе.

Депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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