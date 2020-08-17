Удмуртия выделит дополнительные средства на вакцинацию против гриппа

В рамках проведения прививочной кампании в 2020 году Удмуртия дополнительно выделит 22,3 млн рублей. Об этом заявил министр здравоохранения региона Георгий Щербак на аппаратном совещании.

Как сообщает ИА «Удмуртия», первая поставка вакцин от гриппа ожидается 26—31 августа.

Со своей стороны, глава республики Александр Бречалов отметил, что в указанные сроки поступит 290 831 доз вакцины, в том числе 189 066 для взрослых, 101 765 для детей.

Руководитель региона также поручил Минздраву раз в три дня предоставлять отчётность о ходе вакцинации.

Ранее Бречалов прокомментировал ситуацию с прививочной кампанией в регионе.

Депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.