Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с прививочной кампанией в регионе

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Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал ситуацию с прививочной кампанией в регионе.
Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с прививочной кампанией в регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru.

В период с 26 по 31 августа в Удмуртию должна поступить первая партия вакцины против гриппа — 189 тыс. ампул для взрослых и 101 тыс. для детей.

«Ни в коем случае мы не можем говорить, что проблема снята полностью. Продолжается выявление заболевших, по определённым дням есть прирост. Потому что многие поехали отдыхать в другие регионы, на море, да и социальную дистанцию практически никто не соблюдает», — цитирует издание руководителя региона.

По словам Бречалова, в период традиционного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике может обостриться и обстановка с коронавирусом.

Всего осенью в Удмуртии планируют привить от гриппа около 900 тыс. жителей (60% населения региона).

Ранее телеканал «360» информировал о ходе подготовки к началу вакцинации от гриппа в Московской области.

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